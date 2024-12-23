Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu oldu!

La Liga'da ilk devrenin sona ermesinin ardından aralık ayının enleri açıklandı.



Ligin sosyal medya hesabında aralık ayının en iyileri paylaşıldı.



Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi.



Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.



