Arda'dan Florya'da toplantı: "Savaşmazsak olmaz!"

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Trabzonspor maçı öncesi Florya'da futbolcularla toplantı yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda'dan Florya'da toplantı: 'Savaşmazsak olmaz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 12:55
Galatasaray'da takımın en kıdemlisi ve kaptanı olan Arda Turan'dan takım arkadaşlarına birlik çağrısı...

Kasımpaşa maçı sonrası, "Çok zor durumdayız. Utancımdan annemin babamın telefonunu açamıyorum" diyen tecrübeli oyuncu gözyaşlarını zor tutmuştu.

Özellikle yerli futbolcularla görüşmeler yapan Arda Turan, saha içinde yardımlaşmanın ve iletişimin önemine vurgu yapıyor. Arda'nın "Trabzon maçını kazanmak zorundayız. Hep birlikte savaşmazsak olmaz. Galatasaray formasının kıymetini bilmeliyiz. Trabzonspor karşılaşmasını kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

İspanyolca hakim olduğu için Torrent ile de görüşen Arda, yoğun şekilde çalışıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.