Antwerp ilk kez son maçta kazandı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Antwerp ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Antwerp 1-0'lık skorla kazandı.



Antwerp'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Michel-Ange Balikwisha attı.



Antwerp'de Michi Frey ve Mbwana Samatta 73. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Antwerp 5 puanla grubu son sırada tamamladı.



Olympiakos ise 9 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kaldı.





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