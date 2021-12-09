Antwerp ilk kez son maçta kazandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Antwerp, Olympiakos'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Antwerp ilk kez son maçta kazandı!
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09 Aralık 2021 22:37
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Antwerp ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Antwerp 1-0'lık skorla kazandı.

Antwerp'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Michel-Ange Balikwisha attı.

Antwerp'de Michi Frey ve Mbwana Samatta 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Antwerp 5 puanla grubu son sırada tamamladı.

Olympiakos ise 9 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kaldı.


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