UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte, VAR sistemimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.



CONTE, VAR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Karşılaşmanın son dakikalarında Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Maçın ardından Tottenham menajeri Antonio Conte, ülkemizde de çok tartışılan VAR'a adeta ateş püskürdü.



"VAR ZARAR VERİYOR"



'VAR'ın futbola zarar verdiğini' ifade eden İtalyan menajer, "Top Harry Kane'in önündeydi ve gol oldu. Çizdikleri çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak gerçekten çok zor. VAR, zarar veriyor. Hem de çok zarar veriyor" ifadesini kullandı.



KIRMIZI KART GÖRDÜ



Bilindiği üzere Antonio Conte, VAR kararının ardından maçta şiddetli itirazlarda bulundu ve İtalyan menajer kırmızı kart ile cezalandırıldı.





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