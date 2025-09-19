19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Antalyaspor, Kayserispor'u konuk edecek

Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. 9 puanla 5. sırada yer alan Akdeniz ekibi, eksiklerine rağmen galibiyet arayacak; bir maçı eksik olan Kayseri temsilcisi ise çıkış peşinde.

Antalyaspor, Kayserispor'u konuk edecek
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
 
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
 
Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
 
Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.
 
Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunan Antalyaspor, topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor.
 
Bir maçı eksik Kayseri ekibi ise 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 15. basamakta bulunuyor.
 
Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.