ANKARAGÜCÜ'DEN TEPKİ





Adaletli yönetmeniz için biz de mi beyaz mendil sallayalım?" paylaşımını yaptı.

ERMAN TOROĞLU'NUN YORUMLARI

Şeker grubu hala hakemlikte. Baba, oğul, amcaoğlu, Şeker'ler, Tokat'lar götürüyorlar abi. Bu federasyon başkanı da çağırdı, konuştum. Demek ki bu TFF Başkanı da bunların önüne geçemiyor abi.

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısındaki bir karar çok konuşuldu.Ankaragücü'de Ali Sow, Benjamin Stambouli'ye yaptığı baskının ardından topu kazandı. Ali Sowe pasını ceza sahasına çıkardı ve Emre Kılınç topu ağlara gönderdi.Golün ardından VAR hakemi Hakan Ceylan, maçın orta hakemi Burak Şeker'i pozisyonu incelemesi için uyardı. Burak Şeker kenara geldi ve bir süre pozisyonu monitörden izledi. Bu incelemenin ardından Ankaragücü'nün golü iptal edildi.Ankaragücü cephesi, Adana Demirspor deplasmanında gollerinin iptal edilmesine tepki gösterdi ama karar değişmedi. Sosyal medyada ise Ankaragücü'nün golünün iptal edilmesi tepki çekti.Öte yandan Ankaragücü'nün Adana Demirspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Başkent ekibinin attığı iki gol de (Ali Sow, Emre Kılınç) ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Ankaragücü faul nedeniyle iptal edilen gol için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hakem kararları nedeniyle maç öncesi Adana Demirspor taraftarları beyaz mendil salladı. Buna gönderme yapan Ankaragücü "Kararı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu "" ifadelerini kullandı.