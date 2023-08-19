Ankara Keçiörengücü, Özer Özdemir'i kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Özer Özdemir'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü, Özer Özdemir'i kadrosuna kattı
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19 Ağustos 2023 16:10
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Denizlispor forması giyen 25 yaşındaki orta saha Özer Özdemir ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Denizlispor ile geçen sezon 1. ligde 19 maça çıkan Özer Özdemir, 3 gol attı.

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