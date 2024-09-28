Ankara derbisinde Keçiörengücü tek golle güldü

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Keçiörengücüne 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ankara derbisinde Keçiörengücü tek golle güldü
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28 Eylül 2024 21:14
Son güncelleme 28 Eylül 2024 22:11
Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Keçiörengücü oldu.

Keçiörengücü'ne deplasmanda galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.

Bir zamanlar Manchester United'da forma giyen 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Biram Diouf, Keçiörengücü'nde gol sayısını 3'e çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 12'ye yükseltti. Gençlerbirliği 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Pendikspor'u ağırlayacak

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