Ankara derbisinde Keçiörengücü tek golle güldü

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Keçiörengücü oldu.
Keçiörengücü'ne deplasmanda galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.
Bir zamanlar Manchester United'da forma giyen 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Biram Diouf, Keçiörengücü'nde gol sayısını 3'e çıkardı.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 12'ye yükseltti. Gençlerbirliği 11 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Pendikspor'u ağırlayacak
Keçiörengücü'ne deplasmanda galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.
Bir zamanlar Manchester United'da forma giyen 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Biram Diouf, Keçiörengücü'nde gol sayısını 3'e çıkardı.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 12'ye yükseltti. Gençlerbirliği 11 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Pendikspor'u ağırlayacak