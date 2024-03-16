Ange Postecoglou: 'Stoper takviyesi yapacağız'

Bu sezona Premier Lig'de fırtına gibi başlayan ancak yaşadıkları sakatlık sorunları sebebiyle maç eksiğiyle 5. sıraya kadar gerileyen Tottenham gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.



Özellikle stoper bölgesinde sorun yaşayan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou şimdiden kadrolarına stoper alacaklarını söyledi.



İşte Ange Postecoglou'nun o açıklaması:



"Muhtemelen bakacağımız ilk bölge stoper olacak. Sezon sonunda tüm mevkileri güçlendirmeye çalışacağız. Görüşmeler şimdiden başlamış durumda."





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