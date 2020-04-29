Andre Santos'tan Barcelona'ya transfer itirafı

"BARCELONA İZLEMEYE GELDİ"

ANLAŞMAYI ADRIANO BOZDU

2009 yılında takımı Corinthians ile Brezilya Kupası'nı kazanan emekli sol bek oyuncusu, Barcelona yetkililerinin o gün kendisini izlediğini anlattı.Andre Santos yaptığı açıklamada; "" dedi.Durumu bilen Andre Santos söz konu maçta Sao Paolo'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı.Andre Santos maç sonrasında yaşananları; "" diyerek anlattı.Yapılan anlaşmaya rağmen Andre Santos, Barcelona forması giyemedi çünkü aynı yaz Barcelona bir diğer Brezilyalı sol bek Adriano ile anlaştı.Andre Santos, o dönem Sevilla'dan transfer edilen Adriano için; "" dedi.2009 yaz transfer döneminde Barcelona ile anlaşamayan Andre Santos, Fenerbahçe'ye 6 milyon avro karşılığında satıldı.