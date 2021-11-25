Andre Onana, sahalara geri döndü

Ajax'ta Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Andre Onana, doping cezasının bitmesinin ardından ilk kez forma giyebildi.
Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay ceza verdiği ve daha sonra 9 aya düşürdüğü Onana, son olarak 31 Ocak'ta takımının Hollanda liginde AZ Alkmaar ile oynadığı karşılaşmada görev almıştı.
Onana, 9,5 ay sonra oynama şansı yakaladı.
Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay ceza verdiği ve daha sonra 9 aya düşürdüğü Onana, son olarak 31 Ocak'ta takımının Hollanda liginde AZ Alkmaar ile oynadığı karşılaşmada görev almıştı.
Onana, 9,5 ay sonra oynama şansı yakaladı.