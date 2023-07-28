Amir Hadziahmetovic: 'Kariyerimin en zor sezon başıydı'

Beşiktaş lı futbolcu Amir Hadziahmetovic, 3-1 kazandıkları KF Tirana maçının ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçında sahalarında 3-1 mağlup ettikleri KF Tirana mücadelesinin ardından basın mensuplarına konuşan Bosnalı futbolcu, "Maçın genelinde iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca maçı kontrol ettik. Son dakikalarda bulduğumuz 3. gol, skoru bizim açımızdan daha avantajlı hale getirdi. Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz" diye konuştu.

Hadziahmetovic, bugünkü maça farklı bir sistem üzerinde çalışarak sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Farklı sistemler üzerine çalıştık. Farklı sistemler deniyoruz. Bu da onlardan biriydi. Burak hoca da yeni fikirler getiriyor. Herkes de kendisini dinliyor, kendisine saygı duyuyor. Bu maç için bu şekilde farklı bir şey denemiş olduk" şeklinde konuştu.