Alvaro Morata için Fabregas gerçeği!

Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, İtalya'dan Como ile anlaşma sağladı.
FABREGAS ETKİSİ
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İspanyol futbolcunun, Como tercihinde İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas etkili oldu.
Fabregas, Morata ile görüştü ve kulübün hedeflerini anlattı. Morata, bu görüşmenin ardından Como'yu kabul etti.
GALATASARAY BEKLENİYOR
Como, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Morata'nın bonservisine sahip Milan ile de anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Galatasaray ve Milan arasında yapılan sözleşme fesih görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
FABREGAS ETKİSİ
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İspanyol futbolcunun, Como tercihinde İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas etkili oldu.
Fabregas, Morata ile görüştü ve kulübün hedeflerini anlattı. Morata, bu görüşmenin ardından Como'yu kabul etti.
GALATASARAY BEKLENİYOR
Como, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Morata'nın bonservisine sahip Milan ile de anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Galatasaray ve Milan arasında yapılan sözleşme fesih görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...