15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Altınordu santrforsuz gol arıyor

TFF 2. Lig'de 4. haftanın sonunda aldığı 2 beraberlik, 2 yenilgiyle birlikte küme düşme hattında bulunan Altınordu, bu periyotta forvetsiz sahaya çıktı.

calendar 15 Eylül 2025 12:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu periyotta santrforsuz sahaya çıktı.

İlk 3 haftadaki Erbaaspor, İskenderunspor (D) ve 24Erzincanspor maçlarında takımın tek santrforu olan 17 yaşındaki Akmal sadece 2 dakika şans bulurken, gönderilme kararı sonrası geçen hafta takıma dönen golcü Keni Var (26), Adana 01 FK deplasmanında yedek soyunup 59'uncu dakikada oyuna girdi.

Transferin son günü imza atan santrfor Serkan Dursun (24) ise kadroda yer almadı. Kanat ve orta saha oyuncularıyla gol arayan Altınordu, ilk 4 haftada sadece Sercan Demirkıran'la 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertliler son 3 maçta gol sevinci yaşamadı. İzmir ekibi 19 takımlı grupta en az gol atan takım konumunda. İzmir ekibi kupada çarşamba günü Kütahyaspor'a konuk olacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
