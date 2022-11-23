Altınordu'nun gözü sakat oyuncularında

Spor Toto 1' Lig'de oynadığı son 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrılıp düşme hattından çıkamayan Altınordu, gözünü sakat futbolcularına çevirdi.
Pazartesi günü evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük ve Ali Emre Yanar'ın tedavilerine devam edilirken, sağlık ekibi 4 futbolcunun maça yetişmesi için seferberlik ilan etti. Deplasmanda 2-1 kazanılan Denizlispor müsabakasında sakatlanan Ahmet Dereli 4 karşılaşmada forma giyemedi. Dizine darbe alan Emircan da 3 maçı kaçırdı. Kaleci Ali Emre, önceki hafta Altay derbisinde ısınırken sakatlandı. Ali Dere ise son oynanan Adana maçında yerini Yusuf Can'a bıraktı.
Pazartesi günü evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük ve Ali Emre Yanar'ın tedavilerine devam edilirken, sağlık ekibi 4 futbolcunun maça yetişmesi için seferberlik ilan etti. Deplasmanda 2-1 kazanılan Denizlispor müsabakasında sakatlanan Ahmet Dereli 4 karşılaşmada forma giyemedi. Dizine darbe alan Emircan da 3 maçı kaçırdı. Kaleci Ali Emre, önceki hafta Altay derbisinde ısınırken sakatlandı. Ali Dere ise son oynanan Adana maçında yerini Yusuf Can'a bıraktı.
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