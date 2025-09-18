18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Altınordu kupada istediği sonuçları alamadı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. kez ilk maçında turnuvaya veda etti.

Altınordu kupada istediği sonuçları alamadı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı.

Kupada 2'nci Tur'da konuk olduğu Kütahyaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, bu turnuvada üst üste 3'üncü kez ilk maçında havlu atmış oldu. Önceki sezon da 2'nci Tur'da katıldığı kupada evinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne 1-0 yenilen İzmir temsilcisi, geçen sezon aynı turda deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'a 7-3 kaybederek organizasyona erken veda etmişti.

3'üncü Lig temsilcisi Kütahyaspor karşısında sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan ve 80'inci dakikada 3-0 geriye düşen Altınordu'ya 86'ncı dakikada yeni transferlerinden Kerim Avcı ile bulduğu gol yetmedi. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen kaleci Efe Kaan'ın yanı sıra yeni transferler Alper Emir, Berat, Serkan ve Kerim bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ilk resmi müsabakalarına çıktı. Kafa travması yaşayıp 38'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Alper Emir'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kırmızı kart gören Mustafa'nın cezasını yine kupada çekeceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
