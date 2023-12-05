Altınordu kaçamıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde zirve yarışı veren Van Spor FK ile 1-1 berabere kalan Altınordu, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda 4 kez puan kaybı yaşadı.



Sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Belediyespor'la karşılaşan İzmir ekibi iki kez skor üstünlüğü yakalamasına rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu. Adıyaman FK deplasmanında 1-0 öne geçen Altınordu, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 1461 Trabzon karşılaşmasında da 2 defa üstünlük yakalayan kırmızı-lacivertliler maçı 2-2 berabere tamamladı. Son olarak Van Spor önünde İlkan'ın golüyle 26'ncı dakikada öne geçen Altınordu, 81'inci dakikada kalesinde gol görüp 1 puana razı oldu.

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