Altınordu, Emirhan Aydoğan'ı istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Altınordu, dış transferde Sakaryaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğan'ı gündemine aldı.



Orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcuyu 2'nci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un da kadrosuna katmak istediği belirtildi. İlk yarıda Sakaryaspor formasıyla 16 lig maçında görev alan Emirhan, 1 kez rakip fileleri sarstı.



Bursaspor altyapısında yetişen futbolcu, yeşil-beyazlılarda profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Bandırmaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor kulüplerinde de oynadı.



Bursaspor'dan geçen sezon ikinci yarıda Alanyaspor'a transfer olan Emirhan, kariyerinde Süper Lig'de 5, 1'inci Lig'de 85, 2'nci Lig'de 59, 3'üncü Lig'de ise 14 karşılaşmaya çıktı. Emirhan, alt yaş gruplarında 42 kez milli formayı giydi.





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