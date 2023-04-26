Altınordu'da Kerim Alıcı'nın hasreti bitti

Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, 4 yıl sonra gol atma sevinci yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Kerim Alıcı'nın hasreti bitti
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26 Nisan 2023 14:24
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, 4 yıl sonra gol atma sevinci yaşadı. Son olarak deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibinin 19'uncu dakikadaki ilk golünü kaydeden Kerim, en son 2019 yılında yine Altınordu formasıyla rakip fileleri sarsmıştı. Deprem felaketi sonrası Süper Lig temsilcisi Hatayspor'dan kiralık olarak yuvaya dönen deneyimli savunmacı Manisa'ya attığı golle takımının 1 puan kazanmasında pay sahibi oldu. Kerim, bu gol öncesi son golünü 15 Mart 2019'da Eskişehirspor karşısında kaydetti.

Altınordu'nun 4-2 kazandığı o randevuda Kerim takımının son golünü attı. Profesyonel kariyerinde 4 kez gol sevinci yaşayan Kerim Alıcı, 4 golünü de kırmızı-lacivertli forma altında attı. Kerim Alıcı, 2020'de Altınordu'dan Göztepe'de transfer olmuş, oynamadan Boluspor'a kiralanmıştı. O sezon devre arasında Göztepe'ye dönen Kerim, geçen sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyip bu sezon başında Hatayspor'a transfer olmuştu. Hatay'da 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketine Antakya'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta yakalanan Kerim, enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmıştı.
 
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