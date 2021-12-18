TFF 1. Lig'de 17. hafta maçında Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadelede Altınordu 3-1'lik üstünlük yakaladı ama Balıkesirspor durumu 3-3'e getirdi. Son sözü Ahmet Dereli söyledi ve Altınordu'ya 4-3'lük skorla galibiyeti getirdi. Ahmet Dereli dört gol atarak maça damga vurdu.



Altınordu'nun gollerini 34 (penaltı), 36, 50 ve 90+3. dakikada Ahmet Dereli kaydetti. Balıkesirspor'un golleri 47 (penaltı) ve 81. dakikada Anıl Taşdemir, 55. dakikada Doğa İşeri'den geldi.



Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 19'a yükseltti. Balıkesirspor 7 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'de gelecek hafta Balıkesirspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Altınordu, Boluspor'u ağırlayacak.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Cem Özbay



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kore (Dk. 71 Bilali), Otoo (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethewoama (Dk. 71 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi



Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer (Dk. 78 Recep Aydın), Ahmet Dereli, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Sami Satılmış - Dk. 69 Yusuf Yalçın Arslan), Furkan Metin, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feytullah Gürlük), Hüsamettin Yener, Rahmi Salih Kaya



Goller: Dk. 34 (Penaltıdan), 37, 50 ve 90+4 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 47 (Penaltıdan) ve 80 Anıl Taşdemir, Dk. 55 Doğa İşeri (Balıkesirspor)



Sarı kart: Dk. 89 Metehan Yılmaz (Altınordu)





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