23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-142'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-142'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-141'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-040'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-179'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-025'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-025'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-02'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-012'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-026'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Altı gollü maçta kazanan PSV!

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında PSV, sahasında Groningen'i 4-2 mağlup etti.

23 Ağustos 2025 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Altı gollü maçta kazanan PSV!
Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında PSV, Groningen'i konuk etti.

Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip PSV, 4-2 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren gollieri 32. dakikada Guus Til, 46. dakikada Esmir Bajraktarevic, 49. dakikada Ruben van Bommel ve 66. dakikada yeniden Esmir Bajraktarevic kaydetti.

Groningen'in gollerini ise dakika 39'da Brynjolfur Darri Willumsson ile 87. dakikada Mats Seuntjens attı.

Bu sonucun ardından PSV, puanını 9 yaptı. Groningen, 3 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Telstar'ı konuk edecek. Groningen, Heracles'i ağırlayacak.
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
