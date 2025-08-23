Altı gollü maçta kazanan PSV!

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında PSV, Groningen'i konuk etti.



Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip PSV, 4-2 kazandı.



PSV'ye galibiyeti getiren gollieri 32. dakikada Guus Til, 46. dakikada Esmir Bajraktarevic, 49. dakikada Ruben van Bommel ve 66. dakikada yeniden Esmir Bajraktarevic kaydetti.



Groningen'in gollerini ise dakika 39'da Brynjolfur Darri Willumsson ile 87. dakikada Mats Seuntjens attı.



Bu sonucun ardından PSV, puanını 9 yaptı. Groningen, 3 puanda kaldı.



Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Telstar'ı konuk edecek. Groningen, Heracles'i ağırlayacak.