Altay maçı sonrası Adana Demirspor'da istifa!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın istifa ettiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay maçı sonrası Adana Demirspor'da istifa!
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19 Şubat 2021 23:20
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar'ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.



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