Altay - Fenerbahçe maçı için ilk yarı yorumları

Süper Lig'de Altay ile Fenerbahçe arasında oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten maçı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Altay - Fenerbahçe maçı heyecanlı. %50 seyirci de var, prosedürlere uyulmuş! Altaylı oyuncular, Fenerbahçe'ye yakın oynuyor. Bu yüzden kısır 46 dakika oldu. Bozmaya yönelik oynuyorlar. Altay hesabını kendi üzerinden değil, Fenerbahçe üzerinden yapmış. Altay, Fenerbahçe'yi tuzağa çekmeye çalışıyor. Gol atan kazanacak gibi.



ERMAN TOROĞLU



Altay'ın yabancılarının maliyeti 6.5 milyon euro. Fenerbahçe takımına bakıyorsun, bir Altay takımına bakıyorsun. Fenerbahçe'nin maliyetini düşünün. Oynanan futbola da bakıyorum. Demek ki bu iş parayla olmuyor. Para tabii önemli de... Adamlar yeni çıktılar lige, santrforu 39, stoperi 40 yaşında diyorlardı. Ancak çatır çutur oynuyor Altay. İkisi arasında bir fark yok pek. Altay takım olarak defans yapıyor. Geliyor.



VOLKAN DEMİREL



Orta saha mücadelesiyle geçiyor. Altay diri bir takım. Fenerbahçe iyi savunma yapıyor ama savunmadan hücuma geçişte problem yaşıyorlar. Daha çok bağlantı oyuncularını bulursalar, Gustavo ve Sosa gibi, uzun topla çıktıkları için sorun yaşıyorlar. Altay diri takım, çabuk kapatıyorlar mesafeleri. Hem mücadele ediyorlar, hem diri takım, hem de iyi hücum ediyor Altay. Fenerbahçe biraz daha topu yere indirip, bağlantı oyuncularını bulursa daha çok pozisyona girecektir.



FEYYAZ UÇAR



Oyunun temposunda karşılıklı bir mücadele var. Üstünlük yok. Altay efeler gibi oynuyor. Mücadelede sıkıntı yok. Altay'ın forvetinde tehlikeli oyuncular var. Fenerbahçe bu tempoyu ne kadar götürecek, göreceğiz. Fenerbahçe, Szalai'nin paslarıyla pozisyona girebilir ama ilk yarıdaki pozisyon sayısı maçı kazanmak adına yeterli değil. Önce yorulan kaybedecek gibi görünüyor.



TUGAY KERİMOĞLU



Daha derli toplu oynayan takım Fenerbahçe ama sonuca gitme anlamında Altay buna izin vermiyor. Mücadele ediyor Altay. Fenerbahçe, hafta içinde maç oynadığı için çok fazla geri koşarsa sorun yaşayacaktır.



