Altay'da sol kanada iki aday

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Bodrumspor'dan sol kanat oyuncusu Ozan Sol ile Yeni Malatyaspor'dan Fildişi Sahilli Moryke Fofana ile ilgileniyor

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'da sol kanada iki aday
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16 Haziran 2021 12:48
Moryké Fofana
Moryké Fofana
Malatyaspor
Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra yeniden dönen Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol kanada takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, gündemine 2 oyuncu aldı. İzmir temsilcisi Misli.com 2. Lig ekibi Bodrumspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Ozan Sol ile son 2 sezondur Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da görev yapan Fildişi Sahilli yıldıfutbolcu Moryke Fofana'yla ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Altay'ın 2017-2018 sezonunda 2. Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan Ozan Sol, geçen sezon Bodrumspor'da oynadığı 27 karşılamada 30 gol attı ve 5 de asist yaptı. Yönetimin, 2020- 2021 sezonunda Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu olan 28 yaşındaki sol kanatla sözleşme imzalanması bekleniyor. Ozan Sol, Muğla, Altınordu, Aydınspor 1923 ve Manisaspor'da da görev yaptı. Altay'ın Yeni Malatyaspor'da oynayan Moryke Fofana ile de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Fofana, geçen sezon

KALECİ AYKUT ÖZER'İ İSTİYORLAR
Altay, Fatih Karagümrük'ten ayrılan kaleci Aykut Özer'e talip oldu. Yönetimin 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Özer, daha önce Fortuna Sittard, Karabükspor ve E.Frankfurt formalarını giydi.

 


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