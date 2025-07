Altay'da kaptandan büyük fedakarlık

ELEKTRİK KRİZİ AŞILIYOR

KURŞUNLU'NUN GÜVENİ TAM

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe alacakları için ihtar çeken genç oyuncularının serbest kalmasına engel olamayan Altay'da 44 yaşındaki takım kaptanı Murat Uluç fedakarlık yaptı.Altyapısından çıktığı kulübünün transfer yasağı nedeniyle 2022'de futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra yeşil sahalara dönen, halen Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı golcüsü olan Murat Uluç, alacaklarının yarısından feragat etti. Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Ramazan Kurşunlu'yla altyapıda birlikte yetişip 2 ay büyük olan Murat Uluç'la ilgili yönetim açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüzün profesyonel futbolcusu ve emektar kaptanı Murat Uluç, bugün tesislerimizde yöneticilerimizle bir araya gelerek alacakları konusunda görüşmelerde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda Murat Uluç, alacaklarının yaklaşık yarısından feragat ederek, Büyük Altay'ın en zor günlerinde dahi her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük fedakarlığı ve kulübümüze duyduğu bağlılık için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Altay armasına olan bu vefa, camiamızın hafızasında daima özel bir yer tutacaktır."Altay'da hafta içinde 150 bin TL'lik elektrik faturası yüzünden Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin elektrikleri kesilirken, siyah-beyazlı yönetim, tesis ortak alanında bulunan ticari işletmelerin 5 yıldır elektrik faturasına katkı sağlamadığını ve bu işletmelerin elektrik bağlantılarının kesildiğini açıkladı. Yönetim hukuki süreç için adım atarken, ardından işletmecilerle yapılan görüşme neticesinde sorunun çözüme kavuştuğu açıklandı. Yönetimin açıklamasında, "Elektrik kullanımıyla ilgili ödeme sorunu, tarafların mutabakatı doğrultusunda giderilmiş olup, kulübümüze ilerleyen dönemlerde yapılacak ödemelerin güvence altına alınması amacıyla ilgili alanlara sayaç sistemleri kurulacaktır" denildi.Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen takımın eski kalecilerinden Ramazan Kurşunlu geleceğe bakacaklarını söyledi. "Bu kulübe ayak bastığımda 7 yaşındaydım, yıllarca emek verdim. Şimdi başka bir ortamda camiamız bize kapılarını açtı" diyen Kurşunlu, "Daha iyi ne yapabilirizin mücadelesini vereceğiz. Biz sahada olacağız, taraftar tribünde olacak. Sonuçlar ne olursa olsun biz mücadelemizi vereceğiz. Altay her zaman hedefi olan bir kulüptür. Bir üst lige çıkmak boynumuzun borcudur. Genç arkadaşların var olan potansiyellerini öne çıkarıp, kolej havası yaratmamız gerekiyor. Geçmişe sünger çekip one bakmamız gerek. Başka Altay yok" diye konuştu. Ramazan Kurşunlu'nun teknik ekibinde Türk futbolunun efsane isimlerinden Hayrettin Demirbaş kaleci antrenörü olarak yer alacak. Diğer yardımcı antrenörler Fahrettin Durak ve Ferhat Bölükbaşı, Performans antrenörü ise İbrahim Poligon olacak. Yönetim ilk etapta Tuna Üzümcü'yle anlaşmasına rağmen genç teknik adam kulüpteki belirsizlikler ve genç oyuncuların ayrılıkları nedeniyle sözleşme imzalamadan veda kararı almıştı.