Altay'da kaleci Semih güven verdi

2. Lig ekibi Altay'da hazırlık maçlarında ilk 11'de oynayan 18 yaşındaki kaleci Galip Semih Mendeş, performansıyla güven verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da kaleci Semih güven verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2024 17:17
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında ilk 11'de forma giyen genç kaleci Galip Semih Mendeş, sergilediği performansla teknik ekibe güven verdi.

Siyah-beyazlıların deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Nazilli Belediyespor ve 5-3 kazandığı Menemen FK müsabakalarında kaleyi koruyan 18 yaşındaki file bekçisi yaptığı kurtarışlarla formaya göz kırptı.

Altay'da geçmiş dönem alacakları ödenmemesi nedeniyle tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç henüz sözleşme imzalamadı. Antrenmanlara katılan Ozan'ın kulüpten ayrılması halinde Altay'ın kalesini ligde Semih'in koruması bekleniyor. Bucaspor'da futbola başlayan kaleci Semih, Altay'ın U14, U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç eldiven geçen sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery