09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Altay'a Ozan Özenç'ten kötü haber!

Bursa Yıldırımspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ozan Evrim Özenç'ten, Altay'a kötü haber geldi.

09 Eylül 2025 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'a Ozan Özenç'ten kötü haber!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'ten kötü haber geldi.

Siyah-beyazlıların geçen hafta kupada deplasmanda oynadığı Bursa Yıldırımspor müsabakasında 19'uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ında diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküste ödem tespit edildi.

Uşak deplasmanında görev yapamayan kaleci Ozan'ın en az 4 hafta forma giyemeyeceği, tedavisinin 6 haftayı bulabileceği bildirildi. Altay'da geçen hafta Ozan'ın yokluğunda kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik korudu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
