Alperen Şengün parkelere dönmeye hazırlanıyor

NBA'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve All-Star'ın kıyısından dönen Milli oyuncumuz Alperen Şengün geçtiğimiz haftalarda oynanan Sacramento Kings maçında sakatlanmıştı.



Alperen Şengün'ün bu sezonu kapattığı ve gelecek sezon parkelere dönmesi bekleniyordu.



ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre Milli yıldız sezon bitmeden parkelere dönebilir.



Katıldığı programda konuşan Tim MacMahon şu ifadeleri kullandı:



"Sakatlandığında büyük bir yaralanmadan kurtulduğu belliydi ama yine de ayak bileğinde ciddi bir burkulma vardı. Bu yüzden, hedefleri olmadığından bu sezon geri dönmeyeceğini varsaydık. Bana normal sezonun sonlarına doğru gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu söylendi ve 'Hey, onu geri getirmek mantıklı mı?' diye sordum. Bir hedef için oynamıyorlarsa onu geri getirmeyecekler, ancak kendilerine bir hedef belirledikleri için sezon sonuna tekrardan getirmeyi düşünüyorlar."





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