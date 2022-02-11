Alpaslan Öztürk, Torrent'ten özür diledi

28 yaşındaki savunmacının Teknik Direktör Domenec Torrent'ten özür dilediği öğrenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Alpaslan Öztürk, Torrent'ten özür diledi
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11 Şubat 2022 11:46
Stoper Alpaslan Öztürk, Galatasaray'ın geçen hafta oynadığı Alanyaspor maçı öncesi yapılan taktik antrenmanda ciddiyetsiz tavrı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

28 yaşındaki savunmacının Teknik Direktör Domenec Torrent'ten özür dilediği öğrenildi.

İspanyol çalıştırıcı ile Alpaslan Öztürk'ün arasında bir sıkıntının kalmadığı bildirildi. 

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