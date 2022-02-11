Alpaslan Öztürk, Torrent'ten özür diledi

Stoper Alpaslan Öztürk, Galatasaray'ın geçen hafta oynadığı Alanyaspor maçı öncesi yapılan taktik antrenmanda ciddiyetsiz tavrı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
28 yaşındaki savunmacının Teknik Direktör Domenec Torrent'ten özür dilediği öğrenildi.
İspanyol çalıştırıcı ile Alpaslan Öztürk'ün arasında bir sıkıntının kalmadığı bildirildi.
28 yaşındaki savunmacının Teknik Direktör Domenec Torrent'ten özür dilediği öğrenildi.
İspanyol çalıştırıcı ile Alpaslan Öztürk'ün arasında bir sıkıntının kalmadığı bildirildi.