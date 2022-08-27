Transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Norveçli golcünün yeni adresinin belli olduğunu yazdı.



SÖRLOTH YENİDEN LA LIGA'YA



Habere göre; transfer döneminin kapanmasına 1 haftadan az bir süre kala Leipzig, golcü futbolcu Alexander Sörloth'ün yeni adresini belirledi.



SOCIEDAD, SÖRLOT'U KİRALIYOR



Leipzig ile Real Sociedad arasındaki görüşmeler olumlu geçti ve Sörloth yeniden kiralık olarak İspanyol ekibine katılacak. Geçen sezonu da kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibinde Sörloth 44 maçta 8 gol kaydetmişti.





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