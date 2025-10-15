16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Aliağa Petkimspor, Avrupa'da galibiyetle başladı!

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov'u 85-74 yendi.

calendar 15 Ekim 2025 21:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da galibiyetle başladı!


Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti.
Salon: ENKA

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan)

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Efianayi 10, Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 6, Yunus Sonsırma 7, Troy Selim Şav 3, Sajus 9,

CSM Corona Brasov: Tutu 9, Fofana 13, Nikolic 7, Maciuca 15, Johnson 14, Petica, Lapuste 1, Jurca 2, Osborne 5, Antonescu, Shephard 8, Sorodoc,

1. Periyot: 22-16

Devre: 50-35

3. Periyot: 68-55

5 faulle çıkan: 36.31 Nikolic (CSM Corona Brasov)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
