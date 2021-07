Ali Koç: 'Yayıncıya yapılan indirim 679 milyon dolar'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk yayınında yayıncı kuruluş konusuyla ilgili rakamlar vererek açıklama yaptı.



İşte Ali Koç'un sözleri:



"Endüstriyi büyütmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası rekabeti sağlıklı hale getirmek, mali olarak herkesi dengede tutabilmek TFF'nin görevi. TFF sorunun özüne inmiyor, dolayısı ile çözüm üretmiyor. Aldıkları kararlarda genellikle görüş ayrılıkları olduğu zaman kendi vicdanlarında bu kararları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. TFF'nin bize kulak vermesi gerekirken TFF'nin Mali genel kuruluna bir çok kulüp katılmadı en son. Gelin konuşalım demek yönüne böl ve yönet durumuna gittiler. Orada fiziken bulunan 19 kulüp olmasına rağmen, devlete baş kaldırmaya kadar giden iddialara aracı olmaları ile birlikte, belli gazetecilerle bunları aktarmaya çalıştılar. Yayıncı kuruluş en acil çözülmesi gereken sorun, sonra yabancı oyuncu konusu, sonra adil rekabeti sağlama durumu. Bunun kurumların bağımsız olmaması yönünde görüyorum, son olarak da harcama limitlerinin hesaplanma şekilleri. Bu 4 konu çok önemli"



"TOPLAM İNDİRİM 679 MİLYON DOLAR"



"Son 4 sezonda en büyük 5 ligin gelirleri artarken bizimki inmiş. Biz neden her sezon düşüşü görmek zorundayız. İhale 5 sezon önce yapılmış. Son yıllarda çok zor durumlar kur sabitlemeleri vs. diyerek rakam küçülüyor. Bu rakam 2017'de 468 milyona iniyor, sonra 416 milyona, sonra 388 milyon dolara, geçen sezon 337 milyon dolara iniyor. Hiç 500 milyon hiç olmuyor. 5 senede toplam 564 milyon dolar. Bize bu senede yaptıkları teklif 2 milyar. Bu rakamı baz alırsak 679 milyon dolar oluyor, bu sezon da aynı şekilde kalacağını düşünürsek. Bu hangi nedenlerle oluyor?"



"TFF YAYINCIYI YAYINCIDAN ÇOK SAVUNUYOR"



"Şartlar uymadığı için bizim manevra alanımız çok daralıyor. Bizimle aynı düşüncede olmasını düşündüğümüz TFF, yayıncı kuruluştan daha fazla yayıncı kuruluşu savunuyor. Nedenini oralara götürürsek farklı şeyler çıkar ortaya, ihaleye fesat karıştırmaya kadar gider ama öyle düşünmüyoruz. Daha pandemi gelmeden başladı. Biz başımıza geleni bildiğimiz için 1 seferlik olsun dedik, seneye eski şartlarla başlayalım dedik düşündüğümüz gibi de oldu ve gelirimiz her sene indi."



"TFF MASAYA YUMRUĞUNU VURSA BÖYLE OLMAZDI"



"3 sene evvel Kulüpler Birliği'ne gelindi araya girildi. Kasımpaşa ve Galatasaray imzalamadı. Biz şartlı olarak imzaladık. Bilgi alışverişi yapılması bizim bu karara ortak olduğumuzu göstermez. Pandemi yayıncı kuruluş için var, bizim için de var. Euro deli gibi artıyor. Dolar yüzde 129, dolar da yüzde 150 artmış. Pandeminin verdiği etkiler var. Bilet, loca satamıyoruz. Yayıncı kuruluş pastayı her geçen gün daraltıyor, geçen sezon 21 takıma bölünmüş oldu. Siz yayıncı kuruluşu bu kadar savunurken Ankara'ya gidip onlarla yaptığınız görüşmeleri anlattınız mı. Yapsaydınız anlatırdınız muhtemelen. İşin ciddiyetsizliğini anlatmak için söyleyeyim, her sene aynı şeyi yapıyoruz, bıçak kemiğe dayanana kadar, önümüzdeki sezonun paralarının bir kısmı ödenmesi gerekiyor. Geçen sene sezon başlamadan sus bedeli gibi bir para aldık. Biz bunu ciddiyetten uzak olarak görüyoruz. TFF masaya yumruğunu vursaydı iş buralara gelmezdi."