Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken, kulüpte ve camiada 3 sene önceki bir ayrılık daha yüksek sesle konuşuluyor.



2014'ten beri şampiyon olamayan ve kupa kaldıramayan sarı-lacivertlilerde, son 3 senede Ali Koç'un başkanlık dönemi de beklendiği gibi gitmedi. Özellikle 2018-19 sezonu öncesi Aykut Kocaman'ın gönderilip yeni bir oluşuma girme çabası ters tepince adeta bir daha istikrar yakalanamadı.



2017-18 sezonunu 2. sırada sadece 3 puan geride bitiren ve kupa finali oynayan Fenerbahçe'de, Ali Koç göreve gelince mevcut teknik direktör Aykut Kocaman'la yollar ayrılmıştı. Dönemin yeni gelen sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkisiyle Kocaman ayrılmış, 2017-18 sezonunda kurulan takım bir anda dağılmıştı.



O günden sonra Fenerbahçe, 3 senede ligde ilk 2'ye giremedi, kupada final bile göremedi, hatta 2 sene üst üste Avrupa kupalarına gidilemedi.



Ayrıca bu süreçte Fenerbahçe'de hep bir hoca değişimi yaşandı, Ali Koç döneminde Aykut Kocaman'dan başlayıp Emre Belözoğlu'na giden süreçte 7 farklı isimle yollar ayrıldı.



Özeleştiri yaptı



Şu anda ikinci dönemine başlamaya hazırlanan Koç, bir kez daha teknik direktör arıyor. Ancak başkan Koç da göreve ilk geldiği Haziran 2018'deki değişikliklerle ilgili özeleştiri yapıyor.



Sözleşmesi devam eden Aykut Kocaman'ın gitmesi, hazır takımın dağılması gibi acele kararlar alındığına inanılıyor. En azından sözleşmesi bitene kadar 1 sene daha Kocaman'la devam edilmesi gerektiği konuşuluyor.



Ancak geçmişe dönülemeyeceği için önlerindeki 3 seneye odaklanmak zorunda olduklarını belirten Başkan Ali Koç'un şimdiki hoca seçiminde hata yapmak istemediği ve artık son teknik direktör kararını vermeyi arzuladığı ifade edildi.



Şampiyon hocalar ayrıldı



Ali Koç'un 3 senelik başkanlık döneminde hem futbol hem de basketbolda şampiyon hocalar ayrıldı. Futbolda, 2010-11 sezonu şampiyonu Aykut Kocaman ve 2013-14 sezonu şampiyonu Ersun Yanal'la vedalaşıldı. Kocaman hiç sahaya bile çıkamazken, Yanal'ın ikinci dönemi parlak geçmedi. Basketbolda da Fenerbahçe'ye 4 lig şampiyonluğu ve 2017 Euroleague zaferini kazandıran Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, bu 3 senede ne futbol ne de basketbolda lig şampiyonluğu kazanamadı.



Her zaman değer veriyor



Başkan Ali Koç'un Aykut Kocaman ile hiçbir kişisel problemi bulunmuyor. Haziran 2018'de alınan ayrılık kararının da tamamen sportif planlar nedeniyle yapıldığı kaydediliyor.



Hatta Koç, her fırsatta Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli kulüp için efsane bir isim olduğunu anlatıyor. Hem oyunculuğunda hem de hocalık dönemlerinde Kocaman'ın örnek bir kişi olduğunu belirtiyor. Özellikle Ali Koç'un da asbaşkanlık yaptığı 2010-11 sezonu ve 3 Temmuz döneminde Aykut Kocaman'ın liderliğinden övgüyle bahsediliyor. Tecrübeli teknik adamın bu kulübün her zaman önemli bir değeri olacağı vurgulanıyor. Eski futbolcular ve hocalarla ilgili her etkinlikte Kocaman ismi ihmal edilmiyor.