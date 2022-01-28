Alassane Ndao resmen Antalyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir transfer daha açıkladı.



Kırmızı - beyazlılar, orta saha oyuncusu Alassane Ndao'yu Al Ahli'den sezon sonuna kadar kiraladı.



Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."



KARAGÜMRÜK'TE OYNADI



Ndao, daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük formasını da terletmişti.





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