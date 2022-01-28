Alassane Ndao resmen Antalyaspor'da!

Antalyaspor, Al Ahli'den Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Alassane Ndao resmen Antalyaspor'da!
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28 Ocak 2022 15:24
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir transfer daha açıkladı.

Kırmızı - beyazlılar, orta saha oyuncusu Alassane Ndao'yu Al Ahli'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

Ndao, daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük formasını da terletmişti.

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