Alanyaspor'da Furkan Bayır bilmecesi!

Corendon Alanyaspor'un savunmadaki başarılı oyuncusu Furkan Bayır'ın son haftalarda kadroya alınmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.



2020- 2021 sezonu devre arasında Alanyaspor'a 4,5 yıllık imza atan Furkan Bayır, ilk yarım sezonu geldiği takım olan Menemenspor'da kiralık olarak geçirirken sonraki 3 sezonda Alanyaspor'da başarılı oyunu ile büyük bir çıkış yakaladı.



Alanyaspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 2 yaşındaki savunmacı, ligin ilk 4 haftasında maç kadrosunda yer almış; Eyüspor ve Başakşehir maçlarında yedek, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında ise ilk 11 'de sahaya çıkmıştı.



30 Ağustos'ta oynanan Fenerbahçe maçı sonrası sakatlığı olduğu bildirilen Furkan Bayır, 2 ay geçmesine rağmen halen sakat olduğu öne sürülüyor ve kadroda yer almıyor. Ancak genç oyuncunun takımdan ayrı idman yapması, sakat olmadığı başka bir sorun olduğu yönünde yorumlara eden oluyor.



Öte yandan Alanyaspor, kulübünün sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Furkan ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak ediliyor.



