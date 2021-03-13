Süper Lig'de 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu. Alanyaspor bu sonuçla Antalyaspor'un ligdeki 13 maçlık (10 beraberlik, 3 galibiyet) kaybetmeme serisine son verdi.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Khouma Babacar, 39. dakikada Mustafa Pektemek, 83. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Ceyhun Gülselam kaydetti.



Antalyaspor'da Khouma Babacar'a müdahalesi nedeniyle penaltıya sebebiyet veren kaleci Ruud Boffin, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.



Ligde Trabzonspor'un ardından Antalyaspor engelini de kayıpsız geçen Alanyaspor puanını 49'a yükseltti. Süper Lig'de 13 maç sonra kaybeden Antalyaspor 36 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Davidson, rakip ceza sahası yakınından pasını orta alana çıkardı. Topu kontrol eden Salih Uçan'ın uzaktan vuruşunda, kaleci Boffin topu çıkardı.

16. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yarı alanından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Orgill, kalesinden çıkan Marafona'nın üstünden topu aşırttı. Son anda kademeye giren Tzavellas, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı meşin yuvarlağa Babacar hareketlendi. Babacar'ın kalesinden çıkan Boffin'in üstünden aşırttığı top dışarı çıktı. VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, saha kenarına gelerek pozisyonu inceledi. Pozisyonda Boffin'in Babacar'a faul yaptığını belirleyen Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. 28'inci dakikada penaltıyı kullanan Babacar'ın vuruşunda üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 1-0

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Tzavellas, kendi yarı sahasından Mustafa Pektemek'e pasını attı. Rakiplerini geçen Mustafa Pektemek'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek ceza alanında kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



