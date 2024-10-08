Al-Musrati'den milli takıma veda!

Geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'ın oynayacağı 2 maç öncesi Libya Milli Takımı'ndan ailevi sebepler nedeniyle affını isteyen Al-Musrati'den yeni bir karar geldi.



Daha önce de kamplardaki yorgunluk nedeniyle de milli takıma gitmeyen Al-Musrati milli takımdan emeklilik kararı aldı. Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Al-Musrati emeklilik kararının nedenlerini açıklarken, federasyonu yerden yere vurdu.



"BENİM KONTROLÜM DIŞINDA"



Musrati, "Derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdim, bundan pişmanım ama bu benim kontrolüm dışında, çünkü koşullar hiç de uygun değil, ülkeme ve halkıma bir şeyler vermek istedim" ifadelerini kullandı.



"ŞOK OLMUŞTUK!"



Kamp koşullarının uygun olmadığını ve milli takıma gelenleri hiç tanımadığını söyleyen Al- Musrati "Her kampta yeni yüzler bizi şaşırtıyor, bazen uçakta bize 20 arkadaş eşlik ediyor ve bunların dörtte üçünü tanımıyoruz ve takımdaki rollerinin ne olduğunu bilmiyoruz, örneğin 2019 Afrika Kupası elemelerindeki Nijerya maçında olanları hatırlıyorum, o gün özel bir uçakla seyahat etmiştik ve otele vardığımızda koşulların rahatsız olduğunu görünce şok olmuştuk çünkü kaldığımız yerde inşaat ve bakım çalışmaları yapılıyordu." sözlerini sarf etti.



Yöneticilerden de dert yanan Al-Musrati, sözlerini şöyle noktaladı:



"Antrenmanı bitirdiğimizde makinelerin sesi yüzünden uyuyamadık, önümüzde önemli bir maç varken gürültü uyumamızı engelledi. Yetkililer bizim için en iyi koşulları araştırmak ve sağlamak için bir elçi gönderemedi, bu normal olmasına rağmen, tüm takımlar bu adımı atıyor, özellikle profesyoneller olarak bunu kulüplerimizle yaşamadığımız için rahatsız olduk ve takımın kulüpten daha iyi olması gerekiyor ve yöneticiler İngilizce bile konuşmuyor, bu yüzden biz oyuncular idari prosedürler için havaalanında çeviri yapmak zorundayız, bu takımda var olan kaos miktarı, tüm yöneticilere saygı duymak."









