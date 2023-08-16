Boston Celtics pivotu Al Horford'un kız kardeşi Anna Horford, yıldız oyuncu James Harden'ın problem yaşadığı takımı Philadelphia 76ers'a eleştiride bulundu.



Anna Horford, takım başkanı Daryl Morey'yi yalancı olarak itham eden ve bir daha asla kendisinin bulunduğu bir takımda oynamayacağına yemin eden Harden'ı destekleyenler arasına katıldı.



Horford, geçmişte kardeşinin de formasını giydiği Philly ekibini "b*ka sarmış bir organizasyon" olarak nitelendirdi:



"Neredeyse tüm organizasyon acınacak halde ve b*ka sarmış durumda gibi görünüyor."



Horford, Morey'nin devraldığı 2019-20 sezonunda 76ers forması giymiş ve takımdaki görev süresi, Aralık 2020'de Oklahoma City Thunder'a takas edildiğinde sona ermişti.



