Al Ahli'de yeni hedef Lookman!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ahli'de yeni hedef Lookman!
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09 Temmuz 2024 20:17
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, gözünü Atalanta'dan Ademola Lookman'a dikti.

MAXIMIN YERİNE LOOKMAN

Fransız medyasında yer alan habere göre, Al Ahli, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile ilgilenmesinin ardından rotasını Lookman'a çevirdi.

Al Ahli'nin Lookman transferi için temaslarına devam ettiği belirtildi.

ATALANTA İLE SÖZLEŞMESİ

Atalanta ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki Lookman'ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

2022 yılından bu yana Atalanta'da oynayan Lookman, İtalyan ekibinde çıktığı 78 maçta 32 gol attı ve 18 asist yaptı.

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