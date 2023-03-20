Akhisarspor puanları bir bir topluyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma hesapları yapan Akhisarspor, umutlarını arttırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Akhisarspor puanları bir bir topluyor
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20 Mart 2023 15:54
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 8 maçlık mağlubiyet serisiyle amatöre düşmenin eşiğine gelen Akhisarspor, son 3 haftada kendine geldi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketleri sonrası önce depremler nedeniyle ligden çekilen Osmaniyespor'dan hükmen 3 puan alan Akigo, ardından evinde Sapanca Gençlikspor'u 1-0 yenip dün de İstanbul deplasmanında Beyoğlu Yeniçarşıspor'la 1-1 berabere kaldı. 

Deplasmandaki 6 maçlık yenilgi serisine son veren Akhisar, puanını 21 yaptı. Futbol Federasyonu, normalde 3 takımın düşeceği grupta Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesi sonrası kaç takımın küme düşeceğini henüz resmi olarak açıklamadı.

Bu 2 takımın çekilmesiyle gruptan 1 takım düşerse son sıradaki Niğde Anadolu FK'ya 10 puan fark atan Akhisarspor rahatlayacak.

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