Ajax, Josip Sutalo'ya imza attırmaya hazırlanıyor

Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk hedefleyen Ajax, kadrosuna güçlü bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ajax, Dinamo Zagreb'in 23 yaşındaki Hırvat stoperi Josip Sutalo'yu kadrosuna katmaya çok yakın.



Sözleşmede çözülmesi gereken son ayrıntıların olduğu ifade edilen haberde, Hollanda ekibinin bu transferi bugün (Cumartesi) ya da yarın (Pazar) tamamlayacağı belirtildi.



AJAX'I İSTİYOR



Öte yandan genç stoper Sutalo'nun da ilk hedefinin Ajax'ta oynamak istediği olduğu ve transferi için heyecanla beklediği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Josip Sutalo, Dinamo Zagreb ile bu sezon 5 karşılaşmada süre aldı. Genç oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.



