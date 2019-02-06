Genç oyunculara verdiği önem ve yetiştirdiği isimlerle Avrupa'nın bir numaralı akademilerine sahip olan Ajax, sürpriz bir transfere daha imza attı.Ajax, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland forması giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Christian Rasmussen'in FIFA'nın onayından sonra transfer edildiğini açıkladı. Ajax, genç oyuncu ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.Genç oyuncunun sezon sonunda Ajax 17 yaş altı takımına dahil olacağı belirtildi.