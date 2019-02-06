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Ajax, 16 yaşındaki yıldız adayını kaptı

Ajax, Nordsjaelland'dan 16 yaşındaki hücum oyuncusu Christian Rasmussen'i transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ajax, 16 yaşındaki yıldız adayını kaptı
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06 Şubat 2019 15:36
Genç oyunculara verdiği önem ve yetiştirdiği isimlerle Avrupa'nın bir numaralı akademilerine sahip olan Ajax, sürpriz bir transfere daha imza attı.

Ajax, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland forması giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Christian Rasmussen'in FIFA'nın onayından sonra transfer edildiğini açıkladı. Ajax, genç oyuncu ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

Genç oyuncunun sezon sonunda Ajax 17 yaş altı takımına dahil olacağı belirtildi.

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