Ahmet Nur Çebi: 'Aboubakar kuantum fiziği okumuş'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Posta Gazetesi'ne gündeme yönelik açıklamalar yaptı.



Başkan Çebi, Vincent Aboubakar ile ilginç bir sözleşme yaptıkları düşüncesinde.



Ahmet Nur Çebi, "Maç başı 20 bin Euro ödeyecek, dizindeki sakatlık nüksederse 40 bin Euro ceza yazacağımızı söyledik. Şaşırdı, itiraz etti ama sonunda kabul etti. Çocuk enteresan, kuantum fiziği okumuş" dedi.







