Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın penaltısı yendi!"

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın maçın son bölümlerinden verilmeyen bir penaltısının olduğunu savundu.

Haber; Sporx.com
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Ahmet Çakar: 'Beşiktaş'ın penaltısı yendi!'
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14 Mart 2022 22:19
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin 90+2. dakikasında penaltı bekledi.

Skor 2-1 Galatasaray lehineyken gelişen Beşiktaş atağında Cyle Larin, Victor Nelsson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Larin ve hakem Atilla Karaoğlan'a yakın olan Beşiktaşlı oyuncular itirazlarda bulundular.

Karaoğlan penaltı kararı vermezken VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan da uyarı gelmedi.

Maçın ardından eski hakem ve hakem yorumcusu Ahmet Çakar, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.

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