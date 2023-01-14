Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 7. Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası (CHAN) açılış töreniyle başladı.



Başkent Cezayir'deki Nelson Mandela Stadyumu'nda düzenlenen törene Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe ve Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela ile çok sayıda futbolsever katıldı.



Başbakan bin Abdurrahman, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin bu şampiyonanın başarısı için tüm imkanları sağladığını belirtti.



CAF Başkanı Motsepe ise Cezayir'in bir futbol ülkesi ve tüm Afrikalıların evi olduğunu kaydederek, bu şampiyonanın yarışma tarihinin en iyisi olacağını dile getirdi.



Başkent Cezayir'in Baraki bölgesinde inşa edilen Nelson Mandela Stadyumu'nun açılışı dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe ve Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela'nın katıldığı bir törenle gerçekleştirilmişti.



Cezayir'de Nelson Mandela Sstadyumu'nun yanı sıra Vahran'da (Oran) Miylud Hedefi, Konstantin'de Şehit Hamlavi ve Annaba'da 19 Mayıs stadyumları CHAN futbol turnuvasında hizmet verecek.



Afrika'nın iki önemli ülkesi Mısır ve Tunus, önceki şampiyonalarda olduğu gibi yine kendi istekleriyle elemelere katılmadı; bu nedenle turnuvada yer almadılar.



7. Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası (CHAN), 13 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında, 18 Afrika ülkesinin katılımıyla düzenleniyor.



İlki 2009'da düzenlenen Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası'na bu yıl ilk kez Cezayir ev sahipliği yapıyor.



AÇILIŞ MAÇINI KAZANDILAR



Turnuvanın ev sahibi olan Cezayir, açılış maçında Libya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Cezayir, 57. dakikada Aymen Mahious'un penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.





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