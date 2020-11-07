Afobe ve Ekuban: "Daha iyi bir Trabzonspor"

Trabzonsporlu Ekuban ve Afobe, Alanyaspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Afobe ve Ekuban: 'Daha iyi bir Trabzonspor'
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07 Kasım 2020 18:40
Trabzonspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Afobe ve Ekuban değerlendirmelerde bulundu.

AFOBE:

"Alanyaspor çok iyi bir takım. Bu takımlara karşı yaşadığımız sıkıntılar sonrası 1-0 geriye düşünce işler kolay olmuyor. Yusuf Sarı oyuna girer girmez büyük katkıda bulundu. Santrfor olarak ilk hedef gol atmaktır ama takım arkadaşlarıma da yardım etmeye çalıştım."

EKUBAN:

"Elinden geleni yaptığını ifade eden Ganalı yıldız, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Savunmaya yardım etmek ve hücumda fırsat yaratmak istiyordum ama sizin de bildiğiniz gibi uzun bir aranın sahaya dönmüştüm"



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