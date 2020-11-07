Afobe ve Ekuban: 'Daha iyi bir Trabzonspor'

Trabzonspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Afobe ve Ekuban değerlendirmelerde bulundu.



AFOBE:



"Alanyaspor çok iyi bir takım. Bu takımlara karşı yaşadığımız sıkıntılar sonrası 1-0 geriye düşünce işler kolay olmuyor. Yusuf Sarı oyuna girer girmez büyük katkıda bulundu. Santrfor olarak ilk hedef gol atmaktır ama takım arkadaşlarıma da yardım etmeye çalıştım."



EKUBAN:



"Elinden geleni yaptığını ifade eden Ganalı yıldız, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Savunmaya yardım etmek ve hücumda fırsat yaratmak istiyordum ama sizin de bildiğiniz gibi uzun bir aranın sahaya dönmüştüm"



