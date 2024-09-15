Adrien Rabiot, Marsilya'ya gitti

Adı uzun bir süre Türk kulüpleri ile de anılan Adrien Rabiot, Marsilya'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adrien Rabiot, Marsilya'ya gitti
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15 Eylül 2024 23:18
Adı uzun bir süre Türk kulüpleri ile de anılan Fransız yıldız Adrien Rabiot, Marsilya'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Adrien Rabiot ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Adrien Rabiot, Marsilya ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 10 milyon euro maaş kazanacak.

Geçtiğimiz sezon itibarıyla Juventus ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta saha Adrien Rabiot'un ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona, Manchester United gibi kulüplerle anılmış ancak yıldız oyuncu herhangi bir takımla anlaşamamıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'ta 2019-2024 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
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