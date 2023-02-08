Adıyaman'da bir kadın, askerler tarafından enkazdan çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olunduğu belirtildi.
İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerinin, Adıyaman'da enkaz altındaki 4 kişiyle irtibat kurduğu bildirilen açıklamada, "Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerinin, Adıyaman'da enkaz altındaki 4 kişiyle irtibat kurduğu bildirilen açıklamada, "Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
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