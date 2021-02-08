Adil Gevrek: 'Bazen iyi oynayınca kazanamıyorsunuz'

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Zeminle ilgili eleştirilere yanıt veren Adil Gevrek "Malatya'nın mevsim şartları kolay değil, burada geçen haftalarda Karagümrük ile oynadığımız maçta ciddi bir kar yağışı olmuştu. O zemin hakikaten çok zordu. Baktığınızda o güne göre biraz toparlandı. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Önümüzde 10 günden fazla bir süre var, inşallah Konyaspor maçına kadar zemin düzelmiş olacak. Tabii ki çok çok iyi bir zemin değil ama Türkiye'de o kadar çok konu oldu ki bugün baktığınızda İstanbul'daki takımların bile zeminleri kötü ancak nedense Malatya'da zemin konuşuluyor. O kadar çok iyi değil ama çok kötü, futbol oynanmayacak kadar da değil. Önümüzdeki 10 gün içerisinde stadı toparlayacağız. Önümüzdeki sene de elden geçireceğiz" dedi.



Mağlubiyetle ilgili konuşan Adil Gevrek "İyi oynasanız bile bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor. İyi futbol oynadık ama kaybettik. Geçen hafta Göztepe maçında kötü bir oyun oynamıştık, 1 puan almıştık. Ne yazık ki bazen iyi oynadığınız maçtan puan alamayabiliyorsunuz. Daha çok maç oynayacağız. Bu maçı geride bırakıp, önümüzdeki Antalyaspor maçına bakacağız. Futbolda bütün maçları kazanamazsın. Trabzonspor'a karşı kaybettik, bunun için üzülüyoruz, 1 puan alabilirdik ama olmadı. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yeni transferlerin zamanla daha fazla katkı vereceğini söyleyen Adil Gevrek "Takımımıza genç oyuncular transfer ettik, onlara inanıyoruz. Takımda antrenman eksiği olan oyuncular var, onlarda hazır hale gelecek. Önümüzdeki maçlarda onlarda şans bulacaklar. Yeni Malatyaspor'un sezonu iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



