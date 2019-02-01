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Adem Büyük'ten Hıncal Uluç'a suç duyurusu

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, kendisi hakkında canlı yayında söylediği sözlerden dolayı Hıncal Uluç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA
Adem Büyük'ten Hıncal Uluç'a suç duyurusu
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01 Şubat 2019 14:38
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı ve forvet oyuncusu Adem Büyük, kendisi hakkında bir televizyon programında 'Türk futbolunun en büyük sahtekarı' ifadesini kullanan yazar ve yorumcu Hıncal Uluç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Malatya Adliyesi'ne antrenman sonrası giden Adem Büyük, Hıncal Uluç hakkında şikayetçi oldu. Adem Büyük, suç duyurusunda Uluç'tan şikayetçi olduğunu belirterek, manevi tazminat davası açmak istediğini ifade etti.

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